До Туреччини прямує друга група українських рятувальників, - ДСНС

"Першочергове завдання - це пошуково-рятувальні роботи, знайти живих людей. Вже потім Координаційний центр визначатиме наші подальші дії. Нам визначено сектор, і ми його відпрацьовуємо, шукаємо живих і надаємо допомогу людям. роботи ведуться цілодобово", - сказав він.

Щодо шансів знайти під завалами живих за 72 години після землетрусу Хорунжий зазначив на місці трагедії, що українські рятувальники працюють до останнього.

"Надія завжди є. І ми працюємо постійно", - підкреслив Хорунжий.

За його словами, наші рятувальники у певному секторі працюють позмінно по шість годин. Все обладнання вони мають. Загалом до пошуково-рятувальної операції у Туреччині залучено 87 українських рятувальників і близько 18 одиниць техніки.

"Поки що нікого не знайшли живим, але надія є", - констатував речник.