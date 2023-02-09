RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Турцию следует вторая группа украинских спасателей, - ГСЧС

Фото: украинские спасатели надеются найти живых людей (dsns.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Вторая группа спасателей ГСЧС уже едет на усиление тех украинских специалистов, кто находится в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александра. Хорунжего в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Первоочередная задача - это поисково-спасательные работы, найти живых людей. Уже потом Координационный центр будет определять наши дальнейшие действия. Нам определен сектор, и мы его отрабатываем, ищем живых и оказываем помощь людям, работы ведутся круглосуточно", - сказал он.

Относительно шансов найти под завалами живых через 72 часа после землетрясения, Хорунжий отметил с места трагедии, что украинские спасатели работают до последнего.

"Надежда всегда есть. И мы работаем постоянно", - подчеркнул Хорунжий.

По его словам, наши спасатели в определенном секторе работают посменно по шесть часов. Все оборудование у них есть. Всего в поисково-спасательную операцию в Турции привлечены 87 украинских спасателей и около 18 единиц техники.

"Пока никого не нашли живым, но надежда есть", - констатировал спикер.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 6 февраля в Турции произошли два мощных землетрясения, которые также коснулись Сирии. По последним данным, число жертв превысило 17 тысяч человек.

Ранее в МИДе Украины сообщили, что Киев направил консулов в Турцию для помощи украинцам. Наверное, еще пять граждан Украины находятся под завалами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСТурция