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В Турцию следует вторая группа украинских спасателей, - ГСЧС

Новина українською →
Турция, Украина, Четверг 09 февраля 2023 22:40
В Турцию следует вторая группа украинских спасателей, - ГСЧС Фото: украинские спасатели надеются найти живых людей (dsns.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Вторая группа спасателей ГСЧС уже едет на усиление тех украинских специалистов, кто находится в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александра. Хорунжего в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Первоочередная задача - это поисково-спасательные работы, найти живых людей. Уже потом Координационный центр будет определять наши дальнейшие действия. Нам определен сектор, и мы его отрабатываем, ищем живых и оказываем помощь людям, работы ведутся круглосуточно", - сказал он.

Относительно шансов найти под завалами живых через 72 часа после землетрясения, Хорунжий отметил с места трагедии, что украинские спасатели работают до последнего.

"Надежда всегда есть. И мы работаем постоянно", - подчеркнул Хорунжий.

По его словам, наши спасатели в определенном секторе работают посменно по шесть часов. Все оборудование у них есть. Всего в поисково-спасательную операцию в Турции привлечены 87 украинских спасателей и около 18 единиц техники.

"Пока никого не нашли живым, но надежда есть", - констатировал спикер.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 6 февраля в Турции произошли два мощных землетрясения, которые также коснулись Сирии. По последним данным, число жертв превысило 17 тысяч человек.

Ранее в МИДе Украины сообщили, что Киев направил консулов в Турцию для помощи украинцам. Наверное, еще пять граждан Украины находятся под завалами.

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ГСЧС Турция
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