В Турцию следует вторая группа украинских спасателей, - ГСЧС

Вторая группа спасателей ГСЧС уже едет на усиление тех украинских специалистов, кто находится в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александра. Хорунжего в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Первоочередная задача - это поисково-спасательные работы, найти живых людей. Уже потом Координационный центр будет определять наши дальнейшие действия. Нам определен сектор, и мы его отрабатываем, ищем живых и оказываем помощь людям, работы ведутся круглосуточно", - сказал он.

Относительно шансов найти под завалами живых через 72 часа после землетрясения, Хорунжий отметил с места трагедии, что украинские спасатели работают до последнего.

"Надежда всегда есть. И мы работаем постоянно", - подчеркнул Хорунжий.

По его словам, наши спасатели в определенном секторе работают посменно по шесть часов. Все оборудование у них есть. Всего в поисково-спасательную операцию в Турции привлечены 87 украинских спасателей и около 18 единиц техники.

"Пока никого не нашли живым, но надежда есть", - констатировал спикер.