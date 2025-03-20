В Туреччині пройшли протести після затримання мера Стамбула

У Туреччині спалахнули протести після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу. Це сталося за кілька днів до того, як його мали обрати кандидатом у президенти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ВВС і Euronews.
Так, тисячі протестувальників вийшли на вулиці Стамбула.
"Кілька доріг були закриті, деякі соціальні медіа-платформи були обмежені, а демонстрації заборонені на чотири дні, щоб спробувати перешкодити протестам", - пише Euronews.
Однак, як пишуть журналісти, попри заборону, багато хто з протестувальників зібралися біля штаб-квартири поліції Стамбула, мерії та біля штаб-квартири Республіканської народної партії (CHP) Імамоглу.
Тисячі людей мітингували на морозі перед мерією, вигукуючи: "Ердоган, диктатор!" і "Імамоглу, ти не один!"
Зокрема, ОМОН перекрив дороги, що ведуть до відділу охорони Ватан, куди доставили мера після затримання. У найбільшому місті Туреччини повідомлялося про сутички між протестувальниками та поліцією.
За даними ВВС, поліція затримала 100 осіб, у тому числі інших політиків, журналістів і бізнесменів, у рамках розслідування, а офіс губернатора Стамбула запровадив чотириденні обмеження в місті.
"Уряд заборонив масові зібрання в Стамбулі в рамках чотирьох днів обмежень. Але очікуються нові протести по всій країні, оскільки лідери опозиції, включаючи дружину Імамоглу, закликають людей "підняти свій голос", - пише видання.
Багато вулиць у Стамбулі також були закриті для руху, а деякі лінії метро скасували свою роботу.
Додамо, що вибір кандидата в президенти від CHP, має відбутися в неділю, 23 березня.
В Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу - основного політичного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана. Головна опозиційна партія (CHP) назвала це "спробою державного перевороту".
Імамоглу та його помічників підозрюють у ймовірній корупції, включаючи вимагання та шахрайство, а також у допомозі Робітничій партії Курдистану (РПК), забороненій партії, яку Анкара класифікує як терористичну організацію.
Також Стамбульський університет позбавив мера Стамбула ступеня бакалавра. Він необхідний для участі у виборах. Згідно з конституцією Туреччини, президенти повинні мати повну вищу освіту, щоб обіймати посади.
Цікаво і те, що затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинило рекордний обвал турецької ліри.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.