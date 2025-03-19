Затримання мера Стамбула спричинило рекордний обвал турецької ліри

Затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинило падіння рекордний обвал турецької ліри. Він є основним суперником Реджепа Таїпа Ердогана, який перебуває при владі понад 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Турецька ліра впала на 12% до історичного мінімуму в 42 ліри за долар. Затримання мера посилило побоювання з приводу верховенства закону в найбільшій країні з ринковою економікою, що розвивається, і країні-члені НАТО, якою Ердоган керує вже 22 роки.

Хоча влада тимчасово заборонила протести, а поліція перекрила деякі вулиці міста, близько 100 людей зібралися біля поліцейської дільниці, куди доправили Імамоглу, і скандували: "Настане день, коли ПСР (Партія справедливості та розвитку Ердогана) притягнутий до відповідальності".

Плануються також більш масштабні акції протесту, оскільки влада планує відсторонення від посади кількох обраних опозиційних мерів і ув'язнення лідера націоналістичної партії.

Також повідомляється про сутички демонстрантів із поліцією.

İstanbul

Üniversitesi'ndeki yürüyüşte öğrenci seli polis barikatını böyle aştı!https://t.co/MYXuZcOj5z pic.twitter.com/UgcWd1xaQq- BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 19, 2025

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54-річний Імамоглу, який випереджає Ердогана в деяких опитуваннях громадської думки, мав бути названий офіційним кандидатом у президенти від Республіканської народної партії

Лідер Республіканської народної партії Озгюр Озел закликав опозицію до єдності та заявив, що його партія в будь-якому разі обере Імамоглу кандидатом на пост президента.

"Туреччина переживає переворот проти наступного президента. Ми стикаємося зі спробою перевороту", - сказав Озель.

Минулого року Ердоган зазнав найбільшої поразки на муніципальних виборах, коли партія Імамоглу здобула найбільші міста Туреччини та перемогла його правлячу Партію справедливості та розвитку (ПСР) в її колишніх опорних пунктах.