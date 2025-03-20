В Турции прошли протесты после задержания мэра Стамбула

В Турции вспыхнули протесты после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Это произошло за несколько дней до того, как его должны были избрать кандидатом в президенты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ВВС и Euronews.
Так, тысячи протестующих вышли на улицы Стамбула.
"Несколько дорог были закрыты, некоторые социальные медиа-платформы были ограничены, а демонстрации запрещены на четыре дня, чтобы попытаться помешать протестам", - пишет Euronews.
Однако, как пишут журналисты, несмотря на запрет, многие из протестующих собрались у штаб-квартиры полиции Стамбула, мэрии и у штаб-квартиры Республиканской народной партии (CHP) Имамоглу.
Тысячи людей митинговали на морозе перед мэрией, выкрикивая: "Эрдоган, диктатор!" и "Имамоглу, ты не один!"
В частности, ОМОН перекрыл дороги, ведущие к отделу охраны Ватан, куда доставили мэра после задержания. В крупнейшем городе Турции сообщалось о столкновениях между протестующими и полицией.
По данным ВВС, полиция задержала 100 человек, в том числе других политиков, журналистов и бизнесменов, в рамках расследования, а офис губернатора Стамбула ввел четырехдневные ограничения в городе.
"Правительство запретило массовые собрания в Стамбуле в рамках четырех дней ограничений. Но ожидаются новые протесты по всей стране, поскольку лидеры оппозиции, включая жену Имамоглу, призывают людей "поднять свой голос", - пишет издание.
Многие улицы в Стамбуле также были закрыты для движения, а некоторые линии метро отменили свою работу.
Добавим, что выбор кандидата в президенты от CHP, должен состояться в воскресенье, 23 марта.
В Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу - основного политического соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Главная оппозиционная партия (CHP) назвала это "попыткой государственного переворота".
Имамоглу и его помощников подозревают в предполагаемой коррупции, включая вымогательство и мошенничество, а также в помощи Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной партии, которую Анкара классифицирует как террористическую организацию.
Также Стамбульский университет лишил мэра Стамбула степени бакалавра. Она необходима для участия в выборах. Согласно конституции Турции, президенты должны иметь полное высшее образование, чтобы занимать должности.
Интересно и то, что задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвало рекордный обвал турецкой лиры.
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