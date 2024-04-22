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У Туреччині представили корабельну гармату власного виробництва (відео)

Стамбул, Понеділок 22 квітня 2024 01:36
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У Туреччині представили корабельну гармату власного виробництва (відео) Ілюстративне фото: У Туреччині представили корабельну гармату власного виробництва (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Туреччині представили корабельну гармату власного виробництва. Її вже поставили на корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Туреччини у соціальній мережі Twitter.

Міністерство національної оборони повідомило, що вони несуть відповідальність за проектування та продуктивність. Гармата вже встановлена ​​на корабель TCG AKHİSAR (P-1220)

"Наша перша 76/62-мм національна військово-морська гармата була встановлена ​​на TCG AKHİSAR (P-1220) і підготовлена ​​до портових та морських випробувань", - повідомили в міністерстві.

За словами представників Міноборони, виробництвом займалися розроблена спільно з командуванням Стамбульських корабелень під керівництвом Генерального управління корабельнями та акціонерного товариства машинобудування та хімічної промисловості (MKE AŞ).

У мережі з'явилося відео установки гармати.

Раніше ми писали, що у Туреччині випробували нову крилату ракету компанії Baykar.

До речі, у Туреччині заявили про необхідність пошуку "альтернатив" для закінчення війни в Україні.

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