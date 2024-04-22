У Туреччині представили корабельну гармату власного виробництва (відео)
У Туреччині представили корабельну гармату власного виробництва. Її вже поставили на корабель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Туреччини у соціальній мережі Twitter.
Міністерство національної оборони повідомило, що вони несуть відповідальність за проектування та продуктивність. Гармата вже встановлена на корабель TCG AKHİSAR (P-1220)
"Наша перша 76/62-мм національна військово-морська гармата була встановлена на TCG AKHİSAR (P-1220) і підготовлена до портових та морських випробувань", - повідомили в міністерстві.
За словами представників Міноборони, виробництвом займалися розроблена спільно з командуванням Стамбульських корабелень під керівництвом Генерального управління корабельнями та акціонерного товариства машинобудування та хімічної промисловості (MKE AŞ).
У мережі з'явилося відео установки гармати.
Millî Savunma Bakanlığı taxarım ve performans sorumluluğunda; Tersaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE AŞ ile birlikte geliştirilen ilk 76/62 мм Міллі Deniz Topumuz TCG AKHİSER'а (P-1220) . com /jB8q0QGm4D — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2024
Раніше ми писали, що у Туреччині випробували нову крилату ракету компанії Baykar.
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