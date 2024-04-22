В Турции представили корабельную пушку собственного производства (видео)
В Турции представили корабельную пушку собственного производства. Ее уже поставили на корабль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Турции в социальной сети Twitter.
Министерство национальной обороны сообщило, что они несут ответственность за проектирование и производительность. Пушка уже установлена на корабль TCG AKHİSAR (P-1220)
"Наша первая 76/62-мм национальная военно-морская пушка была установлена на TCG AKHİSAR (P-1220) и подготовлена к портовым и морским испытаниям", - сообщили в министерстве.
По словам представителей Минобороны, производством занимались разработанная совместно с командованием Стамбульских верфей под руководством Генерального управления верфей и акционерного общество машиностроения и химической промышленности (MKE AŞ).
В сети появилось видео установки пушки.
Millî Savunma Bakanlığı tasarım ve performans sorumluluğunda; Tersaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE AŞ ile birlikte geliştirilen ilk 76/62 mm Millî Deniz Topumuz TCG AKHİSAR’a (P-1220) monte edilerek liman ve deniz testlerine hazır hâle… pic.twitter.com/jB8q0QGm4D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2024
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