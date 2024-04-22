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В Турции представили корабельную пушку собственного производства (видео)

Стамбул, Понедельник 22 апреля 2024 01:36
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В Турции представили корабельную пушку собственного производства (видео) Иллюстративное фото: В Турции представили корабельную пушку собственного производства (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Турции представили корабельную пушку собственного производства. Ее уже поставили на корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Турции в социальной сети Twitter.

Министерство национальной обороны сообщило, что они несут ответственность за проектирование и производительность. Пушка уже установлена на корабль TCG AKHİSAR (P-1220)

"Наша первая 76/62-мм национальная военно-морская пушка была установлена ​​на TCG AKHİSAR (P-1220) и подготовлена ​​к портовым и морским испытаниям", - сообщили в министерстве.

По словам представителей Минобороны, производством занимались разработанная совместно с командованием Стамбульских верфей под руководством Генерального управления верфей и акционерного общество машиностроения и химической промышленности (MKE AŞ).

В сети появилось видео установки пушки.

Ранее мы писали, что в Турции испытали новую крылатую ракету компании Baykar.

К слову, в Турции заявили о необходимости поиска "альтернатив" для окончания войны в Украине.

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