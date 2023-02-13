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У Туреччині після землетрусу повністю знесуть місто і відбудують заново

Фото: у Туреччині після землетрусу повністю знесуть місто і відбудують заново (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Турецьке місто Нурдагі в провінції Газіантеп, яке сильно постраждало від землетрусу, повністю знесуть і відбудують заново.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання NTV.

Як повідомляється, на 8-й день землетрусу місцева влада заявила, що поки триватимуть роботи з видалення уламків і пошуково-рятувальних робіт у Нурдагі , сто відсотків району буде зруйновано.

"Всі наші команди працюють разом. Всі наші команди роблять великий внесок. Тривають пошуково-рятувальні роботи під завалами в останніх 8 будинках в Нурдагі", - сказав губернатор міста Осман Білгін.

Він заявив, що Нурдагі буде повністю знесено і відбудовано заново.

"У нас є дім. Він буде відбудований", - зазначив губернатор.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

У Туреччині внаслідок низки землетрусів загинули понад 31 тисячу осіб. З постраждалих регіонів евакуювали понад 158 тисяч громадян.

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Турция