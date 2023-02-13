В Турции после землетрясения полностью снесут город и отстроят заново

Турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясения, полностью снесут и отстроят заново.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание NTV.
Как сообщается, на 8-й день землетрясения местные власти заявили, что пока будут продолжаться работы по удалению обломков и поисково-спасательных работ в Нурдаге, сто процентов района будут разрушены.
"Все наши команды работают вместе. Все наши команды вносят большой вклад. Продолжаются поисково-спасательные работы под завалами в последних 8 домах в Нурдаге", - сказал губернатор города Осман Билгин.
Он заявил, что Нурдаги будет полностью снесен и отстроен заново.
"У нас есть дом. Он будет отстроен", - отметил губернатор.
Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.
В Турции в результате ряда землетрясений погибли более 31 тысячи человек. Из пострадавших регионов эвакуировали более 158 тысяч граждан.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.