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В Турции после землетрясения полностью снесут город и отстроят заново

Фото: в Турции после землетрясения полностью снесут город и отстроят заново (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясения, полностью снесут и отстроят заново.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание NTV.

Как сообщается, на 8-й день землетрясения местные власти заявили, что пока будут продолжаться работы по удалению обломков и поисково-спасательных работ в Нурдаге, сто процентов района будут разрушены.

"Все наши команды работают вместе. Все наши команды вносят большой вклад. Продолжаются поисково-спасательные работы под завалами в последних 8 домах в Нурдаге", - сказал губернатор города Осман Билгин.

Он заявил, что Нурдаги будет полностью снесен и отстроен заново.

"У нас есть дом. Он будет отстроен", - отметил губернатор.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

В Турции в результате ряда землетрясений погибли более 31 тысячи человек. Из пострадавших регионов эвакуировали более 158 тысяч граждан.

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Турция