В Турции после землетрясения полностью снесут город и отстроят заново

Как сообщается, на 8-й день землетрясения местные власти заявили, что пока будут продолжаться работы по удалению обломков и поисково-спасательных работ в Нурдаге, сто процентов района будут разрушены.

"Все наши команды работают вместе. Все наши команды вносят большой вклад. Продолжаются поисково-спасательные работы под завалами в последних 8 домах в Нурдаге", - сказал губернатор города Осман Билгин.

Он заявил, что Нурдаги будет полностью снесен и отстроен заново.

"У нас есть дом. Он будет отстроен", - отметил губернатор.