З Туреччини після руйнівних землетрусів було евакуйовано 15 українців
Землетруси у Туреччині призвели до масштабних руйнувань у країні та загибелі десятків тисяч людей. Однак з двох регіонів вдалось евакуювати громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Турецькій Республіці.
Як розповіли у посольстві, регіонів Газіантеп та Хатай в Туреччині, які постраждали від землетрусів було евакуйовано 15 українців. У тому числі було евакойвано сум'ю, яка знаходилася під завалами 12 годин.
"9-11 лютого представники Посольства України відвідали регіони Газіантеп та Хатай, які постраждали від землетрусів. З цих регіонів було евакуйовано 15 громадян України, в тому числі і родина, яка знаходилася під завалами 12 годин. Також було надано гуманітарну допомогу та моральну підтримку українцям", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, українські рятувальники показали, як допомагають ліквідувати наслідки землетрусів у Туреччині.
Також влада Туреччини заявила, що збитки від землетрусів становлять понад 84 млрд доларів.
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