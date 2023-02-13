З Туреччини після руйнівних землетрусів було евакуйовано 15 українців

Землетруси у Туреччині призвели до масштабних руйнувань у країні та загибелі десятків тисяч людей. Однак з двох регіонів вдалось евакуювати громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Турецькій Республіці.

Як розповіли у посольстві, регіонів Газіантеп та Хатай в Туреччині, які постраждали від землетрусів було евакуйовано 15 українців. У тому числі було евакойвано сум'ю, яка знаходилася під завалами 12 годин.

"9-11 лютого представники Посольства України відвідали регіони Газіантеп та Хатай, які постраждали від землетрусів. З цих регіонів було евакуйовано 15 громадян України, в тому числі і родина, яка знаходилася під завалами 12 годин. Також було надано гуманітарну допомогу та моральну підтримку українцям", - сказано в повідомленні.