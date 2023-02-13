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З Туреччини після руйнівних землетрусів було евакуйовано 15 українців

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Туреччина, Понеділок 13 лютого 2023 18:28
З Туреччини після руйнівних землетрусів було евакуйовано 15 українців Фото: з Туреччини після руйнівних землетрусів було евакуйовано 15 українців (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Землетруси у Туреччині призвели до масштабних руйнувань у країні та загибелі десятків тисяч людей. Однак з двох регіонів вдалось евакуювати громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Турецькій Республіці.

Як розповіли у посольстві, регіонів Газіантеп та Хатай в Туреччині, які постраждали від землетрусів було евакуйовано 15 українців. У тому числі було евакойвано сум'ю, яка знаходилася під завалами 12 годин.

"9-11 лютого представники Посольства України відвідали регіони Газіантеп та Хатай, які постраждали від землетрусів. З цих регіонів було евакуйовано 15 громадян України, в тому числі і родина, яка знаходилася під завалами 12 годин. Також було надано гуманітарну допомогу та моральну підтримку українцям", - сказано в повідомленні.

Фото: з Туреччини після руйнівних землетрусів було евакуйовано 15 українців (facebook.com/UAinTR)

Нагадаємо, українські рятувальники показали, як допомагають ліквідувати наслідки землетрусів у Туреччині.

Також влада Туреччини заявила, що збитки від землетрусів становлять понад 84 млрд доларів.

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