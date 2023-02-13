ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из Турции после разрушительных землетрясений были эвакуированы 15 украинцев

Новина українською →
Турция, Понедельник 13 февраля 2023 18:28
Из Турции после разрушительных землетрясений были эвакуированы 15 украинцев Фото: из Турции после разрушительных землетрясений были эвакуированы 15 украинцев (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Землетрясения в Турции привели к масштабным разрушениям в стране и гибели десятков тысяч человек. Однако из двух регионов удалось эвакуировать граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Турецкой Республике.

Как рассказали в посольстве, пострадавших от землетрясений регионов Газиантеп и Хатай в Турции были эвакуированы 15 украинцев. В том числе была эвакойирована сумма, находившаяся под завалами 12 часов.

"9-11 февраля представители Посольства Украины посетили пострадавшие от землетрясений регионы Газиантеп и Хатай. Из этих регионов было эвакуировано 15 граждан Украины, в том числе и семья, которая находилась под завалами 12 часов. Также была оказана гуманитарная помощь и моральная поддержка украинцам ", – сказано в сообщении.

Фото: из Турции после разрушительных землетрясений были эвакуированы 15 украинцев (facebook.com/UAinTR)

Напомним, украинские спасатели показали, как помогают устранить последствия землетрясений в Турции.

Также власти Турции заявили, что ущерб от землетрясений составляет более 84 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Турция
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне