Из Турции после разрушительных землетрясений были эвакуированы 15 украинцев

Землетрясения в Турции привели к масштабным разрушениям в стране и гибели десятков тысяч человек. Однако из двух регионов удалось эвакуировать граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Турецкой Республике.

Как рассказали в посольстве, пострадавших от землетрясений регионов Газиантеп и Хатай в Турции были эвакуированы 15 украинцев. В том числе была эвакойирована сумма, находившаяся под завалами 12 часов.

"9-11 февраля представители Посольства Украины посетили пострадавшие от землетрясений регионы Газиантеп и Хатай. Из этих регионов было эвакуировано 15 граждан Украины, в том числе и семья, которая находилась под завалами 12 часов. Также была оказана гуманитарная помощь и моральная поддержка украинцам ", – сказано в сообщении.