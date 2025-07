У Туреччині палають ліси: вогонь наближається до четвертого за величиною міста

Лісові пожежі, що вже кілька тижнів охоплюють Туреччину, у неділю дісталися околиць четвертого за величиною міста країни - Бурси.

Окрім Туреччини, з масштабними пожежами нині борються Греція, Болгарія та Чорногорія. Стихія посилюється через надзвичайно високі температури, посушливу погоду та сильні вітри.

Ще у п’ятницю влада оголосила західні провінції Ізмір та Біледжик зонами стихійного лиха. За даними місцевої адміністрації, з сіл на північному сході регіону евакуювали 1765 осіб.

Наразі ж понад 1900 пожежників борються з полум’ям, а трасу, що сполучає Бурсу зі столицею Анкарою, довелося перекрити через займання лісів уздовж дороги.

За словами мера Бурси Мустафи Бозбея, вогонь охопив 3000 гектарів землі. Опозиційний депутат Орхан Сарібал назвав ситуацію "апокаліпсисом".

Міністр лісового господарства Ібрагім Юмаклі попередив, що пориви вітру можуть знову активізувати пожежі, які не були повністю загашені.

Відомо, що рятувальники також евакуювали тисячі тварин, зокрема худобу та домашніх улюбленців, які залишилися в охоплених вогнем районах. Місцеві ЗМІ показали, як пожежники допомагають пораненим диким тваринам, що опинилися в епіцентрі стихії.

Turkiye is burning.

Over 1,000 wildfires have scorched ~80,000 hectares.



•13 dead, 50,000+ evacuated.

•Major fires in İzmir, Bilecik, Antalya, Eskişehir, Bursa.

•Heatwaves, strong winds fueling disaster.#TurkeyWildfires



