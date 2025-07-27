В Турции пылают леса: огонь приближается к четвертому по величине городу

Лесные пожары, которые уже несколько недель охватывают Турцию, в воскресенье добрались до окрестностей четвертого по величине города страны - Бурсы.

Кроме Турции, с масштабными пожарами сейчас борются Греция, Болгария и Черногория. Стихия усиливается из-за чрезвычайно высоких температур, засушливой погоды и сильных ветров.

Еще в пятницу власти объявили западные провинции Измир и Биледжик зонами стихийного бедствия. По данным местной администрации, из сел на северо-востоке региона эвакуировали 1765 человек.

Сейчас же более 1900 пожарных борются с пламенем, а трассу, соединяющую Бурсу со столицей Анкарой, пришлось перекрыть из-за возгорания лесов вдоль дороги.

По словам мэра Бурсы Мустафы Бозбея, огонь охватил 3000 гектаров земли. Оппозиционный депутат Орхан Сарибал назвал ситуацию "апокалипсисом".

Министр лесного хозяйства Ибрагим Юмакли предупредил, что порывы ветра могут снова активизировать пожары, которые не были полностью потушены.

Известно, что спасатели также эвакуировали тысячи животных, в частности скот и домашних любимцев, которые остались в охваченных огнем районах. Местные СМИ показали, как пожарные помогают раненым диким животным, оказавшимся в эпицентре стихии.