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У Туреччині хочуть відновити мирні переговори між Росією та Україною

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталія Кава

Туреччина прагне як найшвидшого припинення російсько-української війни. Влада країни хоче повернути Росію та Україну за стіл мирних переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За його словами, влада Туреччини бачить, що сторони готуються до серйозного наступу у найближчі місяці. Однак і Україні й Росії варто повернутись до переговорів.

"Ми також стурбовані цим, і ми продовжуватимемо наші зусилля для досягнення міцного миру, забезпечуючи кордон і територіальну цілісність України на якнайшвидше сісти за стіл переговорів", - сказав Чавушоглу.

Раніше РБК-Українв повідомляло, що президент Володимир Зеленський вважає, що початок дипломатичних переговорів і фіксація закінчення війни може бути лише після того, як Росія без бою виведе війська з України.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба та секретар РНБО Олексій Данілов заявили, що Україна не відкидає ідею переговорів з Росією, але діалог неможливий з російським диктатором Володимиром Путіним.

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ТурцияВійна Росії проти УкраїниПереговори у Туреччині