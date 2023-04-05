В Турции хотят возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной

Турция стремится к скорейшему прекращению русско-украинской войны. Власти страны хотят вернуть Россию и Украину за стол мирных переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Мы также обеспокоены этим, и мы будем продолжать наши усилия по достижению крепкого мира, обеспечивая границу и территориальную целостность Украины как можно быстрее сесть за стол переговоров", - сказал Чавушоглу.

По его словам, власти Турции видят, что стороны готовятся к серьезному наступлению в ближайшие месяцы. Однако и Украине и России следует вернуться к переговорам.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский считает, что начало дипломатических переговоров и фиксация окончания войны может быть только после того, как Россия без боя выведет войска из Украины.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов заявили, что Украина не исключает идею переговоров с Россией, но диалог невозможен с российским диктатором Владимиром Путиным.

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