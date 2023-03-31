Переговори можливі лише після того, як РФ без бою виведе війська з України, - Зеленський

Початок дипломатичних переговорів і фіксація закінчення війни може бути лише після того, як Росія без бою виведе війська з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції за результатами Бучанського саміту.

"Так, авжеж, буде фіксація закінчення війни. Але тільки за цим великим столом, там, де будуть порядні сидіти держави, і представник Російської Федерації, мені дуже складно, хто на той час буде представником Росії, який без бою спочатку виведе всі війська з нашої території, тоді починається дипломатичний формат", - сказав Зеленський.

Однак президент наголосив, що якщо Україна "силою буде вибивати їх (росіян - ред.) всіх до кінця, то з такими людьми немає про що говорити в цілому", оскільки будуть великі втрати.

"Буде велика кількість жертв. Про що з цими людьми в цілому говорити? Вони повинні бути ізольовані, такими, кому не тиснуть руки. Ось і все", - підкреслив Зеленський.

Глава держави також нагадав, що раніше запропонував "формулу миру", де є "абсолютно конкретна послідовність дій, яка однозначно призведе до закінчення війни, бо ми хочемо миру".