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У Туреччині гелікоптер врізався в будівлю лікарні: є загиблі

Фото: у Туреччині розбився медичний вертоліт (x.com)
Автор: Наталія Юрченко

У Туреччині розбився медичний вертоліт у неділю, 22 грудня. Внаслідок авіакатастрофи четверо осіб загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Туреччини в Х (Twitter).

Аварія сталася у провінції Мугла на південному сході Туреччини. Вертоліт рятувальної служби врізався у будівлю лікарні. 

Загинули четверо осіб: два пілоти, лікар та його помічник. 

Зазначається, що причиною аварії міг стати густий туман. Вертоліт розбився невдовзі після зльоту. Ймовірно, пілоти не змогли зорієнтуватись у складних погодних умовах. Після зіткнення з будівлею борт втратив керування та впав на порожній майданчик.

За даними поліції, підозри на теракт немає. 

 

Нагадаємо, у серпні Україна втратила один з отриманих літаків F-16. Це сталося під час масованої атаки ворога 26 серпня. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений пілот Олексій Месь "Мунфіш".

Також восени в Іспанії розбився винищувач F-18. Пілот не встиг катапультуватись, він загинув.

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ТуреччинаАвіакатастрофа