В Турции вертолет врезался в здание больницы: есть погибшие

В Турции разбился медицинский вертолет в воскресенье, 22 декабря. В результате авиакатастрофы четыре человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции в Х (Twitter).
Авария произошла в провинции Мугла на юго-востоке Турции. Вертолет спасательной службы врезался в здание больницы.
Погибли четыре человека: два пилота, врач и его помощник.
Отмечается, что причиной аварии мог стать густой туман. Вертолет разбился вскоре после взлета. Вероятно, пилоты не смогли сориентироваться в сложных погодных условиях. После столкновения со зданием борт потерял управление и упал на пустую площадку.
По данным полиции, подозрения на теракт нет.
Напомним, в августе Украина потеряла один из полученных самолетов F-16. Это произошло во время массированной атаки врага 26 августа. В результате авиакатастрофы погиб опытный пилот Алексей Месь "Мунфиш".
Также осенью в Испании разбился истребитель F-18. Пилот не успел катапультироваться, он погиб.
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