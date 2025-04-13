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У Туреччині анонсували переговори України та Росії про перемир'я в Чорному морі: що відомо

Фото: у Туреччині анонсували переговори України та Росії про перемир'я в Чорному морі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Делегації України та Росії зустрінуться в Анкарі найближчими днями. Темою переговорів стане перемир'я в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Як пише видання з посиланням на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини, 15-16 квітня російські та українські офіційні особи зустрінуться в Командуванні військово-морських сил в Анкарі, щоб обговорити питання безпеки Чорного моря.

 

Переговори про припинення вогню

У рамках чергового раунду переговорів у Саудівській Аравії 24 березня делегація США зустрілася з представниками Росії. Напередодні відбулися переговори з Україною.

Зокрема, Київ і Вашингтон провели технічні консультації та обговорили безпеку енергетичної інфраструктури та навігації в Чорному морі.

Зі свого боку, РФ після переговорів висунула низку умов. Зокрема, однією з умов стало підключення російських банків до системи SWIFT.

Важливо, що угода про перемир'я між Росією та Україною в Чорному морі стосується цивільного судноплавства і портів. Але вона не поширюється на російські військові кораблі.

Зазначимо, що Румунія і Болгарія занепокоєні можливими змінами в Чорному морі через переговори США і Росії. Вони побоюються, що це розширить вплив Москви в регіоні.

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