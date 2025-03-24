Румунія та Болгарія побоюються угоди між США і РФ щодо Чорного моря, - FT
Румунія та Болгарія стурбовані можливими змінами в Чорному морі через переговори США та Росії. Вони побоюються, що це розширить вплив Москви у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Прибережні країни ЄС Румунія та Болгарія занепокоєні можливими змінами у статус-кво Чорного моря в межах потенційної угоди між Росією та США.
Як повідомляє Financial Times, офіційні особи регіону побоюються, що це розширить зону дій російського флоту.
Україна змогла відтіснити російські військові кораблі із західної частини Чорного моря, що стало одним із її ключових досягнень за час війни. Тому будь-які домовленості можуть дати перевагу Москві та вплинути на безпеку сусідніх країн, заявляють посадовці.
"Це наш регіон, і ми не довіряємо росіянам, якщо вони отримають більше свободи діяти", - зазначив один із європейських чиновників.
Переговори між США і РФ у Саудівській Аравії назвали "технічними", оскільки участь у них беруть чиновники середнього рівня, а не високопоставлені політики.
Водночас головний представник Трампа у відносинах з Росією Стів Віткофф заявив, що очікує "реального прогресу" в питанні припинення вогню в Чорному морі.
Переговори США та РФ
Нагадаємо, що у понеділок, 24 березня представники США та Росії розпочали черговий раунд перемовин.
Член російської делегації Григорій Карасін заявив, що обговорення "проходить творчо" та зачіпає "актуальні теми". За його словами, Москві та Вашингтону "вдається підтримувати контакт".
Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що ключовою темою переговорів стане так звана "чорноморська ініціатива", що стосується безпеки судноплавства в Чорному морі.
Він також додав, що Володимир Путін отримає оперативні звіти щодо ходу консультацій, а потім проведе міжнародну телефонну розмову.
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