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В Турции анонсировали переговоры Украины и России о перемирии в Черном море: что известно

Фото: в Турции анонсировали переговоры Украины и России о перемирии в Черном море (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Делегации Украины и России встретятся в Анкаре в ближайшие дни. Темой переговоров станет перемирие в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Как пишет издание со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции, 15-16 апреля российские и украинские официальные лица встретятся в Командовании военно-морских сил в Анкаре, чтобы обсудить вопросы безопасности Черного моря.

Переговоры о прекращении огня

В рамках очередного раунда переговоров в Саудовской Аравии 24 марта делегация США встретилась с представителями России. Накануне прошли переговоры с Украиной.

В частности, Киев и Вашингтон провели технические консультации и обсудили безопасность энергетической инфраструктуры и навигации в Черном море.

В свою очередь, РФ после переговоров выдвинула ряд условий. В частности, одним из условий стало подключение российских банков к системе SWIFT.

Важно, что соглашение о перемирии между Россией и Украиной в Черном море касается гражданского судоходства и портов. Но оно не распространяется на российские военные корабли.

Отметим, что Румыния и Болгария обеспокоены возможными изменениями в Черном море из-за переговоров США и России. Они опасаются, что это расширит влияние Москвы в регионе.

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