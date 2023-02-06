Туреччина зупинила прокачування нафти до середземноморського терміналу через землетруси

Як зазначає видання, Туреччина призупинила транспортування сирої нафти до експортного термінала Джейхан на узбережжі Середземного моря як запобіжний захід після землетрусу.

Державний оператор трубопроводів Botas ухвалив таке рішення вранці 6 лютого після одного з найпотужніших землетрусів на Близькому Сході за останні роки.

"Джейханська нафта здебільшого постачається на європейські нафтопереробні заводи. Витоків на трубопроводах не було виявлено, проте завантаження відновляться лише після перевірки безпеки на трубопроводах", - підкреслило видання.

Bloomberg зауважує, що ціни на нафту зросли 6 лютого частково через призупинення Джейханського терміналу. Відповідно до даних, зібраних агентством, у січні порт експортував понад 1 млн барелів на день, або 1% світових поставок.

"Це життєво важливий центр для продажу нафти з Північного Іраку та Азербайджану", - наголосило видання.

Крім того, Bloomberg повідомив, що Ірак теж припинив поставки через Джейхан.