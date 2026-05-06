Туреччина значно підвищила ціни на посвідки для проживання росіянам

"Туреччина різко підвищила вартість оформлення посвідок на проживання для громадян Росії, що стало черговим посиленням обмежень для росіян за кордоном після початку повномасштабної війни проти України", - йдеться у повідомленні СЗРУ.

Як вже зазначалось вище, тепер вартість туристичної посвідки терміном на один рік для росіян в Туреччині коштує понад 620 доларів замість 44 доларів. Дворічний дозвіл тепер коштує близько 1284 долари проти колишніх 144 доларів.

Повідомляється, що нові суми вже відображаються в анкетах заявників. Плата складається з двох частин: вартість пластикової картки та основний збір за сам дозвіл. Для дітей ціна залишається нижчою приблизно на чверть.

За даними розвідки, станом на квітень у Туреччині перебувають понад 74 тисячі росіян із посвідками на проживання. Водночас за минулий рік країну залишили понад 11% громадян РФ, які там проживали.

Для порівняння, у січні 2023 року кількість росіян із різними типами дозволів на проживання перевищувала 154 тисячі - це був найбільший показник серед іноземців, зауважили в розвідці.

Також повідомляється, що посилення фінансових умов у Туреччині відбувається на тлі ширшої тенденції: низка європейських держав уже обмежила доступ росіян до проживання.

Зокрема Литва, Латвія й Чехія призупинили первинну видачу посвідок на проживання для громадян РФ. У 2026 році до цього переліку приєдналася Мальта, яка зупинила розгляд нових заявок від росіян і білорусів.

У багатьох країнах росіяни все частіше стикаються із фінансовими, адміністративними й політичними бар’єрами, що відображає негативне ставлення до них на міжнародному рівні.

Як зазначили в СЗРУ, такі кроки є частиною загальної політики обмеження присутності російських громадян за кордоном після початку агресії проти України.