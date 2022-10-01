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Туреччина не змінить позицію, доки Фінляндія та Швеція не виконають обіцяне, - Ердоган

Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Фінляндія та Швеція досі не виконали вимоги Туреччини щодо екстрадиції "курдських" терористів, які є умовою вступу країн до НАТО. Позиція Анкари залишається незмінною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Anadolu.

"Щодо розширення НАТО, Ердоган заявив, що принципова і рішуча позиція Анкари в питанні вступу Швеції та Фінляндії до НАТО залишиться незмінною аж до виконання обіцянок, даних Туреччині", - пише видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в серпні Туреччині заявила, що Фінляндія і Швеція не виконують домовленості, які є умовою для їх вступу до НАТО.

Додамо, що Швеція подала заявку на членство в альянсі ще у травні цього року. Анкара, зі свого боку, майже одразу заявила про те, що блокуватиме вступ країни. Вже в червні країни підписали спільний меморандум.

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