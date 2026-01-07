ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Туреччина заявила про просування до миру в Україні після переговорів у Парижі

Туреччина, Середа 07 січня 2026 05:40
UA EN RU
Туреччина заявила про просування до миру в Україні після переговорів у Парижі Фото: міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Міжнародні переговори про завершення війни в Україні вийшли на етап, коли обговорюють ключові параметри майбутнього мирного врегулювання, від яких залежатиме безпека регіону і формат відносин у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію TRT Haber.

Міжнародний діалог щодо припинення війни Росії проти України наблизився до критичної точки, на якій формуються основи довгострокового миру. Про це було заявлено за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Парижі.

Зазначається, що попри продовження повномасштабних бойових дій уже четвертий рік поспіль, сторони дедалі активніше переходять до обговорення конкретних умов, без яких досягнення сталого миру неможливе.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, переговорний процес зараз зосереджений саме на принципових питаннях.

"Ми бачимо, що переговори зосереджені саме на тих сферах, без яких неможливо говорити про стабільний і міцний мир", - зазначив він.

Роль Туреччини та значення майбутньої угоди

Туреччина, як підкреслюється, продовжує брати активну участь у дипломатичних зусиллях і робить внесок у просування мирного процесу.

При цьому потенційна угода, за оцінкою Фідана, не обмежуватиметься виключно припиненням вогню в Україні.

Документ може визначити архітектуру відносин між Росією і Європою на роки вперед, а також задати рамки регіональної політики Москви.

Контроль припинення вогню і безпека

Окрему увагу на переговорах у Парижі було приділено механізмам контролю за дотриманням режиму припинення вогню, питанням стримування, а також можливим військовим заходам реагування в разі порушення домовленостей.

Фідан висловив сподівання, що угоду вдасться підписати в найкоротші терміни, щоб зупинити людські втрати та забезпечити стабільність.

"Після підписання мирної угоди Україна отримає можливість зосередитися на економічному оновленні та вирішенні внутрішніх проблем. Туреччина готова відігравати важливу роль у процесі економічного відродження та розвитку", - додав глава МЗС Туреччини.

Нагадуємо, що 6 січня в Парижі відбулися переговори за участю України, США та країн так званої "коаліції охочих", за підсумками яких сторони підтвердили єдність підходів до питань сталого миру і безпеки, а також домовилися про подальші заходи підтримки України.

Зазначимо, що Німеччина висловила готовність приєднатися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, водночас не беручи на себе зобов'язань щодо направлення військ. На відміну від Великої Британії та Франції, Німеччина розглядає участь у відповідних механізмах у рамках домовленостей, досягнутих на зустрічі "коаліції охочих".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Туреччина
Новини
Британія і Франція домовилися про створення військових хабів по всій Україні, - Стармер
Британія і Франція домовилися про створення військових хабів по всій Україні, - Стармер
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка