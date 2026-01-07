Туреччина заявила про просування до миру в Україні після переговорів у Парижі

Міжнародні переговори про завершення війни в Україні вийшли на етап, коли обговорюють ключові параметри майбутнього мирного врегулювання, від яких залежатиме безпека регіону і формат відносин у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію TRT Haber .

Міжнародний діалог щодо припинення війни Росії проти України наблизився до критичної точки, на якій формуються основи довгострокового миру. Про це було заявлено за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Парижі.

Зазначається, що попри продовження повномасштабних бойових дій уже четвертий рік поспіль, сторони дедалі активніше переходять до обговорення конкретних умов, без яких досягнення сталого миру неможливе.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, переговорний процес зараз зосереджений саме на принципових питаннях.

"Ми бачимо, що переговори зосереджені саме на тих сферах, без яких неможливо говорити про стабільний і міцний мир", - зазначив він.

Роль Туреччини та значення майбутньої угоди

Туреччина, як підкреслюється, продовжує брати активну участь у дипломатичних зусиллях і робить внесок у просування мирного процесу.

При цьому потенційна угода, за оцінкою Фідана, не обмежуватиметься виключно припиненням вогню в Україні.

Документ може визначити архітектуру відносин між Росією і Європою на роки вперед, а також задати рамки регіональної політики Москви.

Контроль припинення вогню і безпека

Окрему увагу на переговорах у Парижі було приділено механізмам контролю за дотриманням режиму припинення вогню, питанням стримування, а також можливим військовим заходам реагування в разі порушення домовленостей.

Фідан висловив сподівання, що угоду вдасться підписати в найкоротші терміни, щоб зупинити людські втрати та забезпечити стабільність.

"Після підписання мирної угоди Україна отримає можливість зосередитися на економічному оновленні та вирішенні внутрішніх проблем. Туреччина готова відігравати важливу роль у процесі економічного відродження та розвитку", - додав глава МЗС Туреччини.