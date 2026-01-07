Турция заявила о продвижении к миру в Украине после переговоров в Париже

Международные переговоры о завершении войны в Украине вышли на этап, когда обсуждаются ключевые параметры будущего мирного урегулирования, от которых будет зависеть безопасность региона и формат отношений в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию TRT Haber .

Международный диалог по прекращению войны России против Украины приблизился к критической точке, на которой формируются основы долгосрочного мира. Об этом было заявлено по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

Отмечается, что несмотря на продолжение полномасштабных боевых действий уже четвертый год подряд, стороны все активнее переходят к обсуждению конкретных условий, без которых достижение устойчивого мира невозможно.

По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, переговорный процесс сейчас сосредоточен именно на принципиальных вопросах.

"Мы видим, что переговоры сосредоточены именно на тех сферах, без которых невозможно говорить о стабильном и крепком мире", — отметил он.

Роль Турции и значение будущего соглашения

Турция, как подчеркивается, продолжает принимать активное участие в дипломатических усилиях и вносит вклад в продвижение мирного процесса.

При этом потенциальное соглашение, по оценке Фидана, не будет ограничиваться исключительно прекращением огня в Украине.

Документ может определить архитектуру отношений между Россией и Европой на годы вперед, а также задать рамки региональной политики Москвы.

Контроль прекращения огня и безопасность

Отдельное внимание на переговорах в Париже было уделено механизмам контроля за соблюдением режима прекращения огня, вопросам сдерживания, а также возможным военным мерам реагирования в случае нарушения договоренностей.

Фидан выразил надежду, что соглашение удастся подписать в кратчайшие сроки, чтобы остановить человеческие потери и обеспечить стабильность.

"После подписания мирного соглашения Украина получит возможность сосредоточиться на экономическом обновлении и решении внутренних проблем. Турция готова играть важную роль в процессе экономического возрождения и развития", — добавил глава МИД Турции.