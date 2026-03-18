Туреччина заявила про готовність прийняти новий раунд переговорів щодо України

Мирні переговори

Нагадаємо, тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни призупинилися, адже США перемкнули фокус уваги на Близький Схід, де 28 лютого розпочали спецоперацію проти Ірану.

При цьому ще до початку війни в Ірані ЗМІ писали, що Трамп може покинути переговірний процес щодо України, а з теперішньою ситуацією на Близькому Сході американський лідер сам висловлював цю можливість.

Глава Євроради Антоніу Кошта заявив, що Європі потрібно готуватись до того, що США таки вийдуть з переговорного процесу щодо війни в Україні.

Водночас раніше президент США Дональд Трамп запевняв, що питання завершення війни РФ проти України все ще "дуже високо" в його списку пріоритетів.