Туреччина завершила монтаж газопроводу з Чорного моря до наземного пункту

“Успішно завершено монтаж труб, що з’єднують нашу енергетичну базу в Чорному морі з наземним об’єктом газового родовища Сакар’я", - повідомили в компанії.

Зазначається, що подача газу запланована на 20 квітня.

Нагадаємо, в грудні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що вони відкрили нове родовище газу в Чорному морі.

Також ми писали, що до цього турецьке судно розпочало бурові роботи з метою розвідки покладів нафти та газу в Середземному морі.

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