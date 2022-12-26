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Туреччина відкрила нове родовище газу в Чорному морі, - Ердоган

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Анкара, Понеділок 26 грудня 2022 19:44
Туреччина відкрила нове родовище газу в Чорному морі, - Ердоган Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина виявила нове велике родовище газу у Чорному морі за допомогою бурового судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Telegram.

За його словами, останнім часом запаси природного газу Туреччини у Чорному морі збільшились на 170 мільярдів кубометрів.

"Вони склали загалом 710 мільярдів кубометрів завдяки переоцінці та новому відкриттю 58 мільярдів кубометрів на родовищі Çaycuma-1 нашим буровим судном Fatih", - написав Ердоган.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина намагається домогтися від Росії знижки на газ у розмірі 25%.

Також ми писали, що на початку грудня турецьке судно розпочало бурові роботи з метою розвідки покладів нафти та газу в Середземному морі.

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