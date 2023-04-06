Турция завершила монтаж газопровода из Черного моря в наземный пункт

"Успешно завершен монтаж труб, соединяющих нашу энергетическую базу в Черном море с наземным объектом газового месторождения Сакарья", - сообщили в компании.

Отмечается, что подача газа намечена на 20 апреля.

Напомним, в декабре президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сообщил, что они открыли новое месторождение газа в Черном море.

Также мы писали, что до этого турецкое судно приступило к буровым работам с целью разведки залежей нефти и газа в Средиземном море.

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