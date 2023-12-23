Туреччина завдала авіаударів по цілях в Іраку та Сирії після загибелі 12 солдатів

В турецькому оборонному відомстві уточнили, що в ході проведення операцій у цих двох країнах авіаудари завдавалися по базах, укриттях та нафтових об’єктах, які могли використовуватися представниками РПК.

Операції велися на півночі Іраку та Сирії у суботу ввечері.

Що передувало

Вчора, 22 грудня, Міністерство національної оборони Туреччини заявило про напад на військовослужбовців на півночі Іраку, внаслідок чого загинули троє та були поранені четверо солдатів.

В Міноборони Туреччини розповіли, що атаку на військових здійснили представники "сепаратистської терористичної організації на півночі Іраку".

Пізніше 23 грудня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв відповідь на таку атаку та зауважив, що понад десять терористів вже нейтралізовано.

Внаслідок нападу на півночі Іраку загинули троє військовослужбовців ЗС Туреччини, ще четверо поранені.

Турецькі операції в Іраку та Сирії

Нагадаємо, ще минулої зими міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявляв, що армія в рамках операції Pençe Kılıç ("Кіготь-меч") на півночі Іраку та Сирії проти членів організації Робоча партія Курдистану (РПК), нейтралізувала 364 бойовики, а також знищила укриття, склади зі зброєю та штаби.

Ця операція "Кіготь-меч" послідувала за вибухом 13 листопада 2022 року на багатолюдному проспекті Істікляль у Стамбулі, в результаті якої загинули 6 людей і 81 був поранений.

Тоді Анкара звинуватила у теракті курдських ополченців. При цьому жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух у Стамбулі минулої неділі, а РПК та СДС (очолювані курдами Сирійські демократичні сили) заперечують свою причетність.

Нагадаємо також, що Туреччина регулярно завдає авіаударів у сусідньому Іраку в рамках свого наступу проти бойовиків РПК, які там базуються.