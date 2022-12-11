Турецька армія в рамках операції в Сирії та Іраку нейтралізувала 364 бойовики, - Міноборони

Турецька армія в рамках операції Pençe Kılıç ("Кіготь-меч"), розпочатої 19 листопада на півночі Іраку та Сирії проти членів організації Робоча партія Курдистану (РПК), нейтралізувала 364 бойовики, а також знищила укриття, склади зі зброєю та штаби.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Виступаючи на парламентських обговореннях бюджету оборонного відомства на 2023 рік, він наголосив, що єдиною мішенню для турецької армії є терористи, і Анкара не ставить відмінностей між злочинними організаціями.

"Для Туреччини немає абсолютно жодної різниці між терористичною організацією PKK та її злочинним відгалуженням YPG у Сирії. PKK та YPG/PYD - сторони однієї медалі... Боротимемося з тероризмом, незалежно від назви злочинних організацій або того, хто за ними стоїть", – запевнив міністр.

Акар розповів, що турецькі військові продовжують комплексні та ефективні наземні та повітряні операції, включаючи Pençe Kılıç проти PKK на півночі Іраку та Сирії.

За його словами, в рамках цієї операції точними ударами знищено велику кількість укриттів, тунелів, складів зі зброєю, штабів терористів, нейтралізовано 364 бойовики, включаючи ватажків організації.

Глава Міноборони Туреччини додав, що завдяки іншій операції під кодовою назвою Pençe-Kilit, з 17 квітня 2022 року від терористів зачищено кілька прикордонних районів Іраку.

Також Акар підкреслив, що завдяки ефективній боротьбі з терористами PKK/PYD/YPG та ІДІЛ турецька армія "запобігла створенню терористичного коридору біля південних кордонів Туреччини, і тим самим не допустила нову хвилю міграції та гуманітарну кризу".