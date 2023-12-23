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Турция нанесла авиаудары по целям в Ираке и Сирии после гибели 12 солдат

Фото: Турция нанесла авиаудары в рамках операции в Ираке и Сирии (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Владимир Костырин

Турецкая военная авиация сегодня, 23 декабря, нанесла удары на севере Ирака и Сирии, в результате чего были уничтожены 29 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара называет террористической. Атаки произошли после убийства 12 турецких солдат за последние дни на севере Ирака.

В турецком оборонном ведомстве уточнили, что в ходе проведения операций в этих двух странах авиаудары наносились по базам, укрытиям и нефтяным объектам, которые могли использоваться представителями РПК.

Операции проводились на севере Ирака и Сирии в субботу вечером.

Что предшествовало

Вчера, 22 декабря, Министерство национальной обороны Турции заявило о нападении на военнослужащих на севере Ирака, в результате чего погибли трое и были ранены четверо солдат.

В Минобороны Турции рассказали, что атаку на военных совершили представители "сепаратистской террористической организации на севере Ирака".

Позже 23 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ответ на такую атаку и отметил, что более десяти террористов уже нейтрализованы.

В результате нападения на севере Ирака погибли трое военнослужащих ВС Турции, еще четверо ранены.

Турецкие операции в Ираке и Сирии

Напомним, еще прошлой зимой министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что армия в рамках операции Pençe Kılıç ("Коготь-меч") на севере Ирака и Сирии против членов организации Рабочая партия Курдистана (РПК), нейтрализовала 364 боевиков, а также уничтожила укрытия, склады с оружием и штабы.

Эта операция "Коготь-меч" последовала за взрывом 13 ноября на многолюдном проспекте Истикляль в Стамбуле, в результате которой погибли 6 человек и 81 человек был ранен.

Тогда Анкара обвинила в теракте курдских ополченцев. При этом ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Стамбуле в прошлое воскресенье, а РПК и СДС (возглавляемые курдами Сирийские демократические силы) отрицают свою причастность.

Напомним также, что Турция регулярно наносит авиаудары в соседнем Ираке в рамках своего наступления против базирующихся там боевиков РПК.

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