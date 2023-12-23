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На півночі Іраку загинули троє військових Туреччини: Ердоган пообіцяв відповідь

Туреччина, Субота 23 грудня 2023 21:09
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На півночі Іраку загинули троє військових Туреччини: Ердоган пообіцяв відповідь Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок нападу на півночі Іраку загинули троє військовослужбовців ЗС Туреччини, ще четверо поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

"Сьогодні внаслідок нападу на півночі Іраку загинули 3 наших бойових товаришів і 4 отримали поранення. У регіоні триває операція", - повідомив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер.

Соєю чергою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зауважив, що понад десять терористів вже нейтралізовано.

"Вони відповіли за пролиту кров і будуть притягнуті до відповіді й надалі. Наразі в районі операції Pençe і на півночі Сирії нейтралізовано 12 терористів", - сказав він.

Турецький лідер також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військовослужбовців на півночі Іраку, зазначивши, що їхня загибель не залишилася без відповіді.

Турецькі операції в Іраку та Сирії

Нагадаємо, ще минулої зими міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявляв, що армія в рамках операції Pençe Kılıç ("Кіготь-меч") на півночі Іраку та Сирії проти членів організації Робоча партія Курдистану (РПК), нейтралізувала 364 бойовики, а також знищила укриття, склади зі зброєю та штаби.

Ця операція "Кіготь-меч" послідувала за вибухом 13 листопада 2022 року на багатолюдному проспекті Істікляль у Стамбулі, в результаті якої загинули 6 людей і 81 був поранений.

Тоді Анкара звинуватила у теракті курдських ополченців. При цьому жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух у Стамбулі минулої неділі, а РПК та СДС (очолювані курдами Сирійські демократичні сили) заперечують свою причетність.

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