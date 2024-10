Туреччина завдала авіаударів по об'єктах курдів у Іраку та Сирії після теракту в Анкарі

У заяві турецького оборонного відомства зазначається, що такі повітряні операції "проти терористичних цілей на півночі Іраку та Сирії" було проведено "з метою усунення терористичних нападів на наш народ і сили безпеки шляхом нейтралізації PKK/KCK та інших терористичних елементів".

А також, додали у Міноборони Туреччини, операція проводилася для забезпечення безпеки кордонів країни.

За даними турецької сторони, в результаті ударів загалом було "успішно знищено" 32 цілі, які належали терористам.

"Багатьох терористів вдалося нейтралізувати, застосовуючи в проведених операціях максимальну кількість вітчизняних та вітчизняних боєприпасів", - йдеться в заяві Міноборони Туреччини.

Також в міністерстві наголошують, що під час цих операцій були вжиті "всі запобіжні заходи, щоб запобігти шкоді невинним цивільним особам, дружнім елементам, історичним і культурним цінностям та навколишньому середовищу".

Між тим в мережі були оприлюднені кадри з пожежами та вибухами внаслідок турецьких ударів по об'єктах у Сирії.

Breaking News The Turkish Army strikes YPG/PKK targets in the city center of Ayn al-Arab, Syria, in response to a terror attack on Turkish Aerospace (TUSAŞ) in Ankara, Türkiye. #TUSAS #Turkey #tusaş #Ankara pic.twitter.com/xCFUUPhy6w

Turkish warplanes carried out a number of strikes in Qamishli, north Hasakah province during an ongoing bombardment campaign tonight seeing dozens of airstrikes and artillery fire on PKK-linked positions in northwest and northeast Syria, as retaliation to the PKK attack in… pic.twitter.com/4HHQmjVdBR