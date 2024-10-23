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В Анкарі стався теракт на оборонному підприємстві: є загиблі та поранені

Анкара, Середа 23 жовтня 2024 17:24
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В Анкарі стався теракт на оборонному підприємстві: є загиблі та поранені Фото: в Анкарі чоловік із вогнепальною зброєю увірвався на територію оборонного заводу (x.com/muratagirel)
Автор: Іван Носальський

У турецькій провінції Анкара сьогодні, 23 жовтня, стався теракт на об'єкті аерокосмічної компанії Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ). Внаслідок цього є жертви та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

За інформацією видання, біля воріт оборонного підприємства прогримів вибух, після чого там пролунали постріли. Згідно з непідтвердженою інформацією, перестрілка сталася між нападниками та охороною.

На місце події направили велику кількість поліцейських, пожежників та медичні бригади. Персонал підприємства відправили до укриттів.

Журналісти вже опублікували фото, як стверджується, одного з терористів. Він тримає в руках вогнепальну зброю. Ймовірно, нападника вже ліквідували.

"На об'єкті компанії Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) в Кахраманказані (муніципалітет - ред.) в Анкарі було скоєно терористичний напад. На жаль, у нас є жертви та поранені після нападу", - розповів міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая.

Головна прокуратура Анкари вже розпочала розслідування за фактом теракту.

TUSAŞ

Варто зауважити, що TUSAŞ - це турецька аерокосмічна компанія, яка займається виробництвом авіації і не тільки.

Зокрема, компанія займається модернізацією F-16, а також виробляє сучасні безпілотники та винищувачі.

До речі, у квітні минулого року у турецькому місті Чорум біля мечеті сталася стрілянина. Поранення отримали шість осіб.

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