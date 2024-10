Турция нанесла авиаудары по объектам курдов в Ираке и Сирии после теракта в Анкаре

В заявлении турецкого оборонного ведомства отмечается, что такие воздушные операции "против террористических целей на севере Ирака и Сирии" были проведены "в целях устранения террористических нападений на наш народ и сил безопасности путем нейтрализации PKK/KCK и других террористических элементов".

Также, добавили в Минобороны Турции, операция проводилась для обеспечения безопасности границ страны.

По данным турецкой стороны, в результате ударов в общей сложности были "успешно уничтожены" 32 цели, принадлежавшие террористам.

"Многих террористов удалось нейтрализовать, применяя в проведенных операциях максимальное количество отечественных и отечественных боеприпасов", - говорится в заявлении Минобороны Турции.

Также в министерстве подчеркивают, что во время этих операций были приняты "все меры предосторожности, чтобы предотвратить ущерб невинным гражданским лицам, дружеским элементам, историческим и культурным ценностям и окружающей среде".

Между тем в сети были обнародованы кадры с пожарами и взрывами в результате турецких ударов по объектам в Сирии.

Breaking News The Turkish Army strikes YPG/PKK targets in the city center of Ayn al-Arab, Syria, in response to a terror attack on Turkish Aerospace (TUSAŞ) in Ankara, Türkiye. #TUSAS #Turkey #tusaş #Ankara pic.twitter.com/xCFUUPhy6w

Turkish warplanes carried out a number of strikes in Qamishli, north Hasakah province during an ongoing bombardment campaign tonight seeing dozens of airstrikes and artillery fire on PKK-linked positions in northwest and northeast Syria, as retaliation to the PKK attack in… pic.twitter.com/4HHQmjVdBR