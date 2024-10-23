Теракт в Анкарі: у Туреччині розкрили деталі нападу та назвали кількість жертв
В результаті нападу озброєних чоловіків на будівлю офісу аерокосмічної компанії Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) у турецькій провінції Анкара загинули 5 людей, ще понад 20 отримали поранення. Бойовики були ліквідовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu та Reuters.
Зазначається, що нападниками, які влаштували стрілянину на об'єкті TUSAŞ, були двоє чоловіків.
За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, вони були вбиті після своєї атаки. Чиновник додав, що двоє поранених перебувають у важкому стані.
"У результаті теракту на майданчику TUSAŞ Ankara Kahramankazan було знешкоджено двох терористів. На жаль, у нас 5 загиблих і 22 поранених в результаті обстрілу. Троє постраждалих вже виписані з лікарні, 19 з них знаходяться на лікуванні", - сказав глава МВС країни.
Також Єрлікая заявив, що злочинці "дуже ймовірно" були членами забороненої у Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК).
"Стиль цього акту показує, що, швидше за все, напад здійснила РПК. Після завершення ідентифікації та з'ясування інших доказів ми поділимося з вами більш конкретною інформацією", - розповів турецький міністр.
Між тим прокуратура вже почала розслідування даного теракту.
Свідки розповіли агентству Reuters, що місцева влада забрала співробітників будівлі в укриття, і нікому не дозволяли виходити кілька годин. За словами співрозмовників західного ЗМІ, вибухи, які вони почули, могли статися на різних виходах.
Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürlüğü (#TUSAŞ) yerleşkesinde silah #patlama anıhttps://t.co/JN6GXpKG6x pic.twitter.com/Z30Biue1iQ— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 23, 2024
Крім того, пізніше свідки повідомили про початок евакуації персоналу з кампусу TUSAŞ на автобусах після того, як операція була завершена.
В медіа з'явилися кадри пошкоджених воріт і перестрілки на автостоянці, а також з'явилися зображення двох нападників з автоматами та рюкзаками, коли вони входили в будівлю.
Пізніше прибули карети "швидкої допомоги" та вертольоти.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (#TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.https://t.co/JN6GXpKG6x pic.twitter.com/I4u4zfxY7W— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 23, 2024
Що відомо про TUSAŞ
TUSAŞ є найбільшим у Туреччині виробником аерокосмічної техніки, який зараз займається виробництвом навчально-тренувальних літаків, бойових та цивільних вертольотів. Також компанія розробляє перший турецький вітчизняний винищувач KAAN.
Додамо, TUSAŞ належить Фонду збройних сил Туреччини та уряду, у компанії працюють понад 10 000 людей.
Раніше сьогодні повідомлялося, що у провінції Анкара в Туреччині стався теракт на оборонному підприємстві TUSAŞ. Внаслідок нападу були жертви та поранені. Місцева преса писали, що біля воріт об'єкта прогримів вибух, після чого там пролунали постріли.
Нагадаємо також, торік 1 жовтня двоє терористів під'їхали на легковому автомобілі до будівлі Міністерства внутрішніх справ в Анкарі - один з бойовиків встиг підірвати себе, тоді як іншого ліквідували поліцейські.
Додамо, пізніше "Яструби свободи Курдистану", які є відгалуженням РПК взяли на себе відповідальність за теракт. У відповідь на це турецька авіація здійснила атаку на бази та склади бойовиків.
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