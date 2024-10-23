Теракт в Анкарі: у Туреччині розкрили деталі нападу та назвали кількість жертв

В результаті нападу озброєних чоловіків на будівлю офісу аерокосмічної компанії Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) у турецькій провінції Анкара загинули 5 людей, ще понад 20 отримали поранення. Бойовики були ліквідовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu та Reuters .

Зазначається, що нападниками, які влаштували стрілянину на об'єкті TUSAŞ, були двоє чоловіків.

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, вони були вбиті після своєї атаки. Чиновник додав, що двоє поранених перебувають у важкому стані.

"У результаті теракту на майданчику TUSAŞ Ankara Kahramankazan було знешкоджено двох терористів. На жаль, у нас 5 загиблих і 22 поранених в результаті обстрілу. Троє постраждалих вже виписані з лікарні, 19 з них знаходяться на лікуванні", - сказав глава МВС країни.

Також Єрлікая заявив, що злочинці "дуже ймовірно" були членами забороненої у Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК).

"Стиль цього акту показує, що, швидше за все, напад здійснила РПК. Після завершення ідентифікації та з'ясування інших доказів ми поділимося з вами більш конкретною інформацією", - розповів турецький міністр.

Між тим прокуратура вже почала розслідування даного теракту.

Свідки розповіли агентству Reuters, що місцева влада забрала співробітників будівлі в укриття, і нікому не дозволяли виходити кілька годин. За словами співрозмовників західного ЗМІ, вибухи, які вони почули, могли статися на різних виходах.

Крім того, пізніше свідки повідомили про початок евакуації персоналу з кампусу TUSAŞ на автобусах після того, як операція була завершена.

В медіа з'явилися кадри пошкоджених воріт і перестрілки на автостоянці, а також з'явилися зображення двох нападників з автоматами та рюкзаками, коли вони входили в будівлю.

Пізніше прибули карети "швидкої допомоги" та вертольоти.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (#TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.https://t.co/JN6GXpKG6x pic.twitter.com/I4u4zfxY7W — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 23, 2024

Що відомо про TUSAŞ

TUSAŞ є найбільшим у Туреччині виробником аерокосмічної техніки, який зараз займається виробництвом навчально-тренувальних літаків, бойових та цивільних вертольотів. Також компанія розробляє перший турецький вітчизняний винищувач KAAN.

Додамо, TUSAŞ належить Фонду збройних сил Туреччини та уряду, у компанії працюють понад 10 000 людей.