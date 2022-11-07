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Туреччина запропонує продовжити "зернову угоду" ще на один рік, - Міноборони

Фото: Хулусі Акар, міністр оборони Туреччини (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив про намір запропонувати продовжити "зернову угоду" ще на один рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Hürriyet.

У своїй заяві Акар повідомив про те, що Україна нібито надала письмову гарантію Росії через Туреччину.

"Ми сказали, що конфлікт відокремлений від гуманітарних умов. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на 1 рік", - заявив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 29 жовтня Росія заявила про вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА", однак вже 2 листопада голова Кремля Володимир Путін заявив про відновлення участі.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, ризики повторного призупинення експорту продовольства з України "зерновим коридором" й надалі зберігаються.

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