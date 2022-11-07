Туреччина запропонує продовжити "зернову угоду" ще на один рік, - Міноборони

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив про намір запропонувати продовжити "зернову угоду" ще на один рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Hürriyet .

"Ми сказали, що конфлікт відокремлений від гуманітарних умов. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на 1 рік", - заявив міністр.

У своїй заяві Акар повідомив про те, що Україна нібито надала письмову гарантію Росії через Туреччину.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 29 жовтня Росія заявила про вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА", однак вже 2 листопада голова Кремля Володимир Путін заявив про відновлення участі.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, ризики повторного призупинення експорту продовольства з України "зерновим коридором" й надалі зберігаються.

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