Турция предложит продлить "зерновое соглашение" еще на один год, - Минобороны

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении предложить продлить "зерновое соглашение" еще на один год.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Hürriyet.
В своем заявлении Акар сообщил о том, что Украина якобы предоставила письменную гарантию России через Турцию.
"Мы сказали, что конфликт отделен от гуманитарных условий. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на 1 год", - заявил министр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 29 октября Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота с помощью БПЛА", однако уже 2 ноября глава Кремля Владимир Путин заявил о возобновлении участия.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, риски повторной приостановки экспорта продовольствия из Украины "зерновым коридором" и дальше сохраняются.
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