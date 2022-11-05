Прокурор у Запорізькій області перейшов на сторону РФ. Йому оголосили підозру

Фото: Прокурор у Запорізькій області перейшов на сторону РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прокурор окружної прокуратури Запорізької області перейшов на бік Росіян. Правоохоронці оголосили йому про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"Після повномасштабного вторгнення РФ та тимчасової окупації частини Запорізької області він став служити в так званих "правоохоронних органах" загарбників, виконував вказівки та розпорядження окупаційної адміністрації РФ", - йдеться у повідомленні. За інформацією слідчих, прокурор також агітував та схиляв жителів Пологівського району Запорізької області до співпраці з окупантом. За це йому повідомлено про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.