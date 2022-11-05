ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прокурор у Запорізькій області перейшов на сторону РФ. Йому оголосили підозру

Новость на русском →
Україна, Субота 05 листопада 2022 16:30
Прокурор у Запорізькій області перейшов на сторону РФ. Йому оголосили підозру Фото: Прокурор у Запорізькій області перейшов на сторону РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Прокурор окружної прокуратури Запорізької області перейшов на бік Росіян. Правоохоронці оголосили йому про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"Після повномасштабного вторгнення РФ та тимчасової окупації частини Запорізької області він став служити в так званих "правоохоронних органах" загарбників, виконував вказівки та розпорядження окупаційної адміністрації РФ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, прокурор також агітував та схиляв жителів Пологівського району Запорізької області до співпраці з окупантом. За це йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали жінку, яка під час окупації Куп'янська (Харківська область) перейшла на бік РФ та збирала "податки".

Також під Куп’янськом затримали колаборанта, який вирішував соціальні питання окупантів.

Раніше прикордонники виявили та затримали двох колаборантів. Вони прямували в Київ та мали при собі російські рублі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Запорожская область Війна в Україні
NEWS
На лівому березі Києва почалися аварійні відключення світла
На лівому березі Києва почалися аварійні відключення світла
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України