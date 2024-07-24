Туреччина за запитом Росії затримала підривника автомобіля офіцера ГРУ
У Турецькому Бодрумі затримали росіянина, якого підозрюють у підриві автомобіля офіцера Головного розвідувального управління Росії (ГРУ) у Москві вранці 24 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.
За його словами, вранці 24 липня з відповідним запитом до Туреччини звернулися представники російського підрозділу Інтерполу.
Вони повідомили, що "Євген Серебряков, громадянин Росії, який здійснив теракт із замінованим автомобілем у Москві, внаслідок чого дві людини отримали поранення, прибув до Туреччини літаком Москва-Бодрум".
З’ясувалося, що чоловік прибув в аеропорт Бодрум о 09:40. Там його не затримали, оскільки його не було в Міжнародній базі розшуку. Пізніше підозрюваного затримали в Бодрумі підрозділи поліції провінції Мугла.
RUSYA’DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİST BODRUM’DA YAKALANDI— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2024
Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı… pic.twitter.com/2u277bK0UP
Що передувало
Нагадаємо, вранці 24 липня у Москві на стоянці по вулиці Синявинській підірвався автомобіль Toyota Land Cruiser. У ньому знаходилися офіцер Головного розвідувального управління Росії (ГРУ) та його дружина.
Причиною вибуху автомобіля стала детонація вибухового пристрою, який був встановлений у ньому.
Пізніше повідомлялося, що слідчі вийшли на слід підозрюваного, який потрапив на камери спостереження, коли в ніч перед вибухом прикріплював СВП під авто.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.