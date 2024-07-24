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Туреччина за запитом Росії затримала підривника автомобіля офіцера ГРУ

Бодрум, Туреччина, Середа 24 липня 2024 20:38
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Туреччина за запитом Росії затримала підривника автомобіля офіцера ГРУ Ілюстративне фото: поліція Туреччини (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Турецькому Бодрумі затримали росіянина, якого підозрюють у підриві автомобіля офіцера Головного розвідувального управління Росії (ГРУ) у Москві вранці 24 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

За його словами, вранці 24 липня з відповідним запитом до Туреччини звернулися представники російського підрозділу Інтерполу.

Вони повідомили, що "Євген Серебряков, громадянин Росії, який здійснив теракт із замінованим автомобілем у Москві, внаслідок чого дві людини отримали поранення, прибув до Туреччини літаком Москва-Бодрум".

З’ясувалося, що чоловік прибув в аеропорт Бодрум о 09:40. Там його не затримали, оскільки його не було в Міжнародній базі розшуку. Пізніше підозрюваного затримали в Бодрумі підрозділи поліції провінції Мугла.

Що передувало

Нагадаємо, вранці 24 липня у Москві на стоянці по вулиці Синявинській підірвався автомобіль Toyota Land Cruiser. У ньому знаходилися офіцер Головного розвідувального управління Росії (ГРУ) та його дружина.

Причиною вибуху автомобіля стала детонація вибухового пристрою, який був встановлений у ньому.

Пізніше повідомлялося, що слідчі вийшли на слід підозрюваного, який потрапив на камери спостереження, коли в ніч перед вибухом прикріплював СВП під авто.

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