Турция по запросу России задержала подрывника автомобиля офицера ГРУ

В Турецком Бодруме задержали россиянина, которого подозревают в подрыве автомобиля офицера Главного разведывательного управления России (ГРУ) в Москве утром 24 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, утром 24 июля с запросом в Турцию обратились представители российского подразделения Интерпола.

Они сообщили, что "Евгений Серебряков, гражданин России, который совершил теракт с заминированным автомобилем в Москве, в результате чего два человека получили ранения, прибыл в Турцию самолетом Москва-Бодрум".

Выяснилось, что мужчина прибыл в аэропорт Бодрума в 09:40. Там его не задержали, поскольку он не был в Международной базе розыска. Позже подозреваемого задержали в Бодруме подразделения полиции провинции Мугла.