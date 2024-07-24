Турция по запросу России задержала подрывника автомобиля офицера ГРУ
В Турецком Бодруме задержали россиянина, которого подозревают в подрыве автомобиля офицера Главного разведывательного управления России (ГРУ) в Москве утром 24 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра внутренних дел Турции Али Ерликая.
По его словам, утром 24 июля с запросом в Турцию обратились представители российского подразделения Интерпола.
Они сообщили, что "Евгений Серебряков, гражданин России, который совершил теракт с заминированным автомобилем в Москве, в результате чего два человека получили ранения, прибыл в Турцию самолетом Москва-Бодрум".
Выяснилось, что мужчина прибыл в аэропорт Бодрума в 09:40. Там его не задержали, поскольку он не был в Международной базе розыска. Позже подозреваемого задержали в Бодруме подразделения полиции провинции Мугла.
RUSYA'DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİST BODRUM'DA YAKALANDI
Bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova'ı bomba 77bK0UP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) 24 июля, 2024
Что предшествовало
Напомним, утром 24 июля в Москве на стоянке по улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В нем находились офицер Главного разведывательного управления России (ГРУ) и его супруга.
Причиной взрыва автомобиля стала детонация взрывного устройства, установленного в нем.
Позже сообщалось, что следователи вышли на след подозреваемого, который попал на камеры наблюдения, когда в ночь перед взрывом прикреплял СВП под авто.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.