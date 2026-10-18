Туреччина закупить російське паливо в межах дизельної угоди Трампа
Туреччина планує закуповувати частину дизельного пального, яке Росія постачатиме на світові ринки в межах домовленостей із президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, домовленості щодо дизельного пального мають важливе значення для енергетичної безпеки країни.
Туреччина імпортує енергоресурси з кількох держав, серед яких Росія, Іран та Азербайджан. Водночас Анкара прагне диверсифікувати постачання та розширює співпрацю зі США й іншими партнерами.
"Росія ввела обмеження на експорт дизельного палива в останні місяці, коли у неї почалися ці проблеми. Тепер вона уклала угоду щодо дизельного палива з Трампом... У рамках проведених нами переговорів ми будемо забирати частину цього дизельного палива до Туреччини", - заявив Байрактар.
Він не уточнив, про які обсяги постачання йдеться та на яких умовах Туреччина отримуватиме пальне.
Домовленості вже зазнали критики з боку президента України Володимира Зеленського, європейських посадовців і деяких представників Республіканської партії США.
Дизельна угода США та РФ
Нагадаємо, нещодавно США тимчасово послабили санкційні обмеження на російське дизельне пальне. Мінфін США видав ліцензію, яка дозволяє його постачання до 7 квітня 2027 року. Це відкриває Росії можливість повернутися на американський та світовий ринки з мільйонами тонн пального.
У Москві вже заявили про намір до кінця року відновити експорт дизелю до 3-3,5 млн тонн на місяць. Російська влада розраховує таким чином повернутися до докризових показників і навіть перевищити раніше озвучені обсяги. Для Кремля це не лише можливість збільшити продажі енергоресурсів, а й шанс отримати додаткові доходи.
Водночас рішення Вашингтона має політичний контекст. Президент США Дональд Трамп прагне знизити ціни на пальне напередодні виборів, а домовленості з Москвою щодо дизелю можуть допомогти йому досягти цієї мети. Однак така стратегія водночас грає на руку Кремлю.
Крім того, Трамп підписав указ про призупинення "пекельних санкцій" проти Росії. Йдеться про масштабні мита, обмеження та санкційні заходи щодо країн і компаній, які купують російські енергоносії.