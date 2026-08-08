Туреччина закликала Україну та Росію оголосити мораторій на удари у Чорному морі

Що ще відомо

Нагадаємо, що протягом останніх тижнів і місяців обмін ударами між Україною та Росією суттєво посилився. Зокрема, атаки в Чорному морі фактично призвели до морської блокади.

До речі, сьогодні джерела Bloomberg повідомили, що Туреччина обмежила рух деяких комерційних суден у Чорному морі. Причиною цього став сплеск атак.

При цьому судна, що прямують до інших пунктів призначення, судячи з усього, не постраждали. Згідно з даними моніторингу суден, у суботу через протоку Дарданелли в північному напрямку продовжували рухатися судна, що прямували до болгарських, румунських та грузинських портів.

Також ми писали, що, за даними Bloomberg, Україна погодилася не завдавати ударів по деяких неросійських танкерах та об’єктах інфраструктури в Чорному морі, які мають критичне значення для експорту казахстанської нафти.