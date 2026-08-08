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Туреччина обмежила прохід суден у Чорне море через сплеск атак, - Bloomberg

17:34 08.08.2026 Сб
2 хв
Обмеження торкнулися суден, що прямують до Росії та України
aimg Валерія Абабіна
Туреччина обмежила прохід суден у Чорне море через сплеск атак, - Bloomberg Фото: Судно в Чорному морі (Getty Images)
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Туреччина обмежила рух деяких комерційних суден у Чорному морі. Причиною стало занепокоєння Анкари через почастішання атак на судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Що відомо про обмеження

За словами джерел видання, обізнаних із ситуацією, Генеральне управління безпеки прибережних зон Туреччини повідомило кільком суднам, що прямують до російського Новоросійська, про призупинення видачі транзитних дозволів або потребу в додатковому часі для розгляду заявок на прохід через протоку Дарданелли.

Новоросійськ є ключовим центром експорту нафти та зерна. За інформацією джерел, деяким суднам повідомили, що обмеження також поширюється на судна, які прямують до України. Офіційних пояснень свого рішення влада не надала.

Кого не торкнулися обмеження

Судна, що прямують до інших пунктів призначення, схоже, не постраждали. За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, у суботу через Дарданелли на північ продовжували рухатися судна, які прямують до болгарських, румунських, грузинських та турецьких портів.

Чому Анкара пішла на цей крок

Раніше цього тижня МЗС Туреччини заявило, що група її громадян дістала поранення внаслідок атак безпілотників на два турецькі судна.

"Ми повторюємо наш заклик до всіх відповідних учасників, особливо до сторін, що воюють, терміново вжити конкретних заходів для забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі", - йдеться у заяві турецького МЗС.

В Анкарі попередили, що ескалація матиме "багатогранні негативні наслідки", зокрема для продовольчої безпеки.

Ризики для світової торгівлі

Минулого місяця турецьке судно також атакували поблизу нафтового терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську.

Це був один із низки ударів, які неодноразово змушували об'єкт зупиняти та відновлювати завантаження.

Затримки загрожують ускладнити світову торгівлю в час, коли потоки нафти вже порушені через війну в Ірані та скорочення обсягів через Ормузьку протоку.

Крім того, посилення атак у Чорному морі викликало занепокоєння щодо постачання зерна з регіону, що сприяло зростанню цін на пшеницю до дворічного максимуму в липні.

Нагадаємо, прохід суден через Босфор і Дарданелли регулює Конвенція Монтре 1936 року.

Вона зобов'язує Туреччину зберігати свободу судноплавства для торговельних флотів навіть під час війни, тому Анкара не може повністю закрити протоки для російських цивільних суден.

Водночас ще на початку повномасштабного вторгнення Туреччина задіяла положення конвенції і закрила протоки для військових кораблів воюючих сторін.

Ці протоки залишаються єдиними морськими воротами для українського експорту та імпорту, і саме через них проходив "зерновий коридор".

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