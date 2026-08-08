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Турция призвала Украину и Россию объявить мораторий на удары в Черном море

22:29 08.08.2026 Сб
2 мин
Что сказали в МИД Турции об атаках?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Хакан Фидан (Getty Images)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара призвала Украину и Россию ввести мораторий на удары по торговым суднам в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Temps.

По его словам, в связи с возобновлением атак Турция "призвала к созданию механизма для объявления моратория".

"Конфликт распространился по всему Черному морю. Сначала они атаковали порты и военные суда. Теперь же они атакуют все торговые суда без разбора... страдают также суда, которые принадлежит туркам или плывут под турецким флагом", - сказал Фидан.

Что еще известно

Напомним, что в последние недели и месяцы обмен ударами между Украиной и Россией существенно усилился. В частности, атаки в Черном море привели фактически к морской блокаде.

К слову, сегодня источники Bloomberg сообщили, что Турция ограничила движение некоторых коммерческих судов в Черном море. Причиной тому стал всплеск атак.

При этом суда, которые направляются к другим пунктам назначения, судя по всему, не пострадали. Согласно данным отслеживания кораблей, в субботу через пролив Дарданеллы в сторону севера продолжали двигаться суда, которые шли в болгарские, румынские и грузинские порты.

Также мы писали, что по данным Bloomberg, Украина согласилась не наносить удары по некоторым нероссийским танкерам и объектам инфраструктуры в Черном море, которые имеют критическое значение для экспорта казахстанской нефти.

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