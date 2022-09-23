Туреччина не визнає "референдуми" на окупованих територіях України

Туреччина не збирається визнавати "референдуми", які Росія незаконно проводить на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагіма Калина в ефірі телеканалу NTV .

Калин додав, що Туреччина прагне покласти край війні Росії проти України.

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей проходять псевдореферендуми про так зване "приєднання до Росії".

Крім того, російські загарбники виманюють особисті дані мешканців Херсонської та Запорізької областей.

У НАТО вважають, що Росія може використовувати фіктивні референдуми для ескалації війни.

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