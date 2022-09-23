Турция не признает "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Турция не намерена признавать "референдумы", которые Россия незаконно проводит на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына в эфире телеканала NTV .

Калын добавил, что Турция стремится положить конец войне России против Украины.

Напомним, с 23 по 27 сентября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей проходят псевдореферендумы о так называемом "присоединении к России".

Кроме того, российские захватчик выманивают личные данные жителей Херсонской и Запорожской областей.

В НАТО считают, что Россия может использовать фиктивные референдумы для эскалации войны.

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